GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI YORUMLAYAN RIDVAN DİLMEN: JANSSEN'İN GOLÜ NİZAMİ
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı golsüz berabere bitti. Devre arasında Rıdvan Dilmen NTV Spor'da müsabakayı yorumladı.
"JANSSEN'İN GOLÜNDE FAUL YOK"
"Cüneyt Çakır bazı maçlarda kartlarını kolay çıkarabiliyor. Fenerbahçe adına Neustadter kart görmeliydi. Ozan'ın olmalıydı. Denayer'in pozisyonu direkt kırmızı. Sarı falan değil. Serdar Aziz'in pozisyonu bence penaltı değil. Bu tür penaltıların verildiğini gördüm. Bana göre top ele düşüyor. Futbol oynayan birisi olarak söyleyebilirim ki, penaltı değil. Janssen'in attığı gol ise net gol. Muslera da üstelik orada pozisyona devam etti. Sen topa gitmek istiyorsun ama ben daha önce dürtüyorum. Golde faul falan yok."
"GOMİS YALNIZ KALDI"
"Teknik olarak baktığımızda 43. dakikada taca gittiğinde top kayboldu. Valbuena hemen başlayalım diyor, kazanmak istiyor çünkü. Galatasaray, Fenerbahçeli oyuncular top kaybettikten sonra pozisyona girdiler. Gomis'e atılan uzun toplar sonrasında pozisyon bulmaya çalıştılar. Gomis biraz yalnız kaldı."
"TUDOR BİRDEN BİRE UZMANLIK ÇIKARIYOR"
Neden oldu bu? Fenerbahçe tabi ki bu haftaya kadar en sert rakipti. Allahım yarabbim bir teknik direktör var, her şey yolunda giderken birden bire uzmanlık çıkarıyorsun ve Denayer, Maicon. Nereden çıktı abi bu? Niye işleyen düzeni bozuyorsun? Demek ki felsefen yok."
Kaynak: haberinburada
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