GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINDA CÜNEYT ÇAKIR GALATASARAY'IN 2 PENALTISINI VERMEDİ
İlk yarısı golsüz geçilen maçta Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada bir golü sayılmamış, bir pozisyonda ise Serdar Aziz'in eline çarpan topta yapılan penaltı itirazı karşılıksız kalmıştı.
G.SARAY 2 DAKİKA ARAYLA PENALTI BEKLEDİ
Telekom Stadı'nda ikinci yarıda ise rüzgar tersine döndü. Derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın yorumları bu kez sarı-kırmızılıları çileden çıkardı!
İlk olarak 54. dakikada Denayer'in kafa vuruşunda Neto'nun eline çarpan top sonrası gözler Çakır'a döndü. G.Saray'ın penaltı itirazı yerini bulmazken pozisyonun devamında bu kez Feghouli'nin Hasan Ali'den sıyrılmaya çalıştığı pozisyonda Hasan Ali yerde kalırken topu eliyle kesti.
TRİBÜNDEN ATILAN YABANCI MADDE YARDIMCI HAKEME GELDİ
Çakır bir kez daha devam deyince sarı-kırmızılı taraftarlar isyan etti.
Bu pozisyon sonrası çileden çıkan sarı kırmızılıların tribünden attığı yabancı maddeler yan hakeme isabet etti..
Kaynak: haberinburada
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