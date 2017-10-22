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Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Aykut Kocaman ve Igor Tudor Arasında Gerilim Yaşandı

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINDA AYKUT KOCAMAN VE IGOR TUDOR ARASINDA GERİLİM YAŞANDI

Galatasaray-Fenerbahçe maçının 9. dakikasında Igor Tudor ile Aykut Kocaman arasında Mariano'nun faul pozisyonu sonrası gerilim yaşandı. Çok sinirlenen Tudor, Fenerbahçe kulübesine yürüdü.

Tarih : 22 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Aykut Kocaman Ve Igor Tudor Arasında Gerilim Yaşandı(6/10)2

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. İki takım için de oldukça kritik bir maç olan derbinin ilk dakikalarında heyecan doruktaydı.

TUDOR FENERBAHÇE YEDEK KULÜBESİNE YÜRÜDÜ

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor ile Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman arasında Mariano'nun faul pozisyonu sonrası gerilim yaşandı. Aykut Kocaman ve yardımcısının faul diye itiraz etmesi üzerine Tudor tepki gösterdi ve Fenerbahçe yedek kulübesine doğru yürüdü. Teknik heyetler araya girince yatıştı.

Sarı Kırmızılılılar'ın yardımcı antrenörü Ayhan Akman'da 4. hakeme uzun süre itiraz etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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