Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Odeabank, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.







Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.







Bu sezon ligde 12 galibiyeti ve 8 mağlubiyeti bulunan başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Odeabank, 6. sırada yer alıyor.







kaynak:sabah