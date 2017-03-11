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Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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galatasaray - fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tarih : 11 Mart 2017, 11:46
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Odeabank, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.



Bu sezon ligde 12 galibiyeti ve 8 mağlubiyeti bulunan başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Odeabank, 6. sırada yer alıyor.



 



kaynak:sabah








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