

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği bildirildi.







Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.







Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini Arda Kardeşler üstlenecek.







kaynak:sabah







