Hakem Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu öğrenildi. Bu not, "Tatmin edici ama eksikleri var" anlamını taşıyor.

Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ve Galatasaray penaltı pozisyonu sonrasında iki camia da Çakır'a tepki göstermiş ve hatalı düdük çaldığını iddia etmişti.

Kaynak: haberinburada