Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Cüneyt Çakır, 7,8 Puan Aldı

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR, 7,8 PUAN ALDI

Galatasaray-Fenerbahçe maçında verdiği kararlar çok tartışılan Cüneyt Çakır, maçın gözlemcisinden 7,8 puan aldı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Cüneyt Çakır, 7,8 Puan Aldı(7/10)3

Hakem Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu öğrenildi. Bu not, "Tatmin edici ama eksikleri var" anlamını taşıyor.

Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ve Galatasaray penaltı pozisyonu sonrasında iki camia da Çakır'a tepki göstermiş ve hatalı düdük çaldığını iddia etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray-Fenerbahçe  Derbisinin  Hakemi  Cüneyt  Çakır  78  Puan  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER