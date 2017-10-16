Geri sayım başladı, tüm Türkiye dev derbiyi beklemeye geçti. 22 Ekim Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Nefesleri kesecek olan derbi günden güne yaklaşırken karşılaşmanın İDDAA oranları da belli oldu.

MAÇIN FAVORİSİ GALATASARAY

İddaa, derbide ev sahibi Galatasaray'ı favori olarak gösterirken sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine 1.85'lik oran açtı. Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 3.10 olarak belirlenirken beraberlik ise 2.90 olarak açıklandı.

Kaynak: haberinburada