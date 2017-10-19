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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Cüneyt Çakır Yönetecek
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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Cüneyt Çakır Yönetecek

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Süper Ligde 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Tarih : 19 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Cüneyt Çakır Yönetecek(10/10)6

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM HÜSEYİN GÖÇEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Hüseyin Göçek ise derbi mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev alacak.

NEFESLER TUTULDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi, saat 19.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

İşte bu haftanın programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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