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GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN 'GÜNDÜZ' TARTIŞMASI


GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN 'GÜNDÜZ' TARTIŞMASI
Tarih : 01 Nisan 2016, 09:40
Puan Ver : Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi İçin 'gündüz' Tartışması(9/10)7


Güvenlik gerekçesiyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi çok tartışılmış, TFF 13 Nisan Çarşamba gününde karar kılmıştı. "Hangi gün oynanacak" sorusu yerini "Saat kaçta oynanacak" tartışmalarına bırakacak gibi. Bu konuyla ilgili son iddia karşılaşmanın gündüz saatlerinde oynanabileceği yönünde... İl Güvenlik Kurulu'nun maçı gündüz oynatma seçeneğini masada tuttuğu ve bu konuyla ilgili kesin kararı henüz vermediği öğrenildi.



Stat çevresinin kontrolünün daha kolay sağlanabileceği gerekçesiyle, düşük de olsa gündüz derbisi ihtimalinin bulunduğu gelen haberler arasında. Ancak hafta içi gündüz maçına çalışan ve öğrenci olan taraftarların gelebilmesi zor görünüyor.



2003-2004 SEZONUNDAKİ DERBİ GÜNDÜZ OYNANMIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son gündüz maçı 12 yıl sezon önce pazar günü oynanmıştı. 2003-2004 sezonunda G.Saray'ın ev sahipliğinde Olimpiyat Stadı'ndaki maç 2-2 bitmişti.








Etiketler: Galatasaray-Fenerbahçe  Derbisi  İçin    Gündüz    Tartışması    haber

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