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galatasaray-fenerbahçe derbisi için erteleme iddiası

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN ERTELEME İDDİASI

TRT Spor yorumcusu Cem Dizdar, Fenerbahçe'nin maç programının yoğunluğuna vurgu yaptı. Dizdar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ertelenebileceğini söyledi.

Tarih : 27 Şubat 2016, 09:51
Puan Ver : Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi İçin Erteleme İddiası(5/10)3


 UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Braga ile eşleşmesinin ardından Sarı Lacivertlilerin Mart ayındaki yoğun maç trafiği kafalarda şimdiden soru işareti oluşturmaya başladı.



Kura çekiminin ardından TRT Spor'da yayınlanan "UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi" programında Cem Dizdar, Fenerbahçe'nin maç programının yoğunluğuna vurgu yaptı.



"DERBİ ERTELENİR Mİ, BU TARTIŞMAYI BAŞLATALIM"



Cem Dizdar, "Fenerbahçe 17 Mart Perşembe maça çıkacak ve 18 Mart Cuma günü Türkiye'ye dönecek. Fenerbahçe, Braga karşılaşmasının ardından Galatasaray derbisine çıkacak ve bu maç 20 Mart Pazar günü. Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ertelenir mi? Bir sonra yani Pazartesi oynanır mı? Kendi fikstürümüz için de bu tartışmayı başlatmış olalım" diyerek konuşulacak bir konuyu gündem getirdi.



FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ RAKİP PORTO



Öte yandan Braga'nın da 10 Mart'ta İstanbul'da Fenerbahçe karşısına çıkacağı maç öncesinde 6 Mart Cumartesi günü Porto'yu sahasında ağırlayacak olması dikkat çekti.








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