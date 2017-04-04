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galatasaray-fenerbahçe derbi biletleri satışa çıkıyor

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Tarih : 04 Nisan 2017, 12:44
Puan Ver : Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Biletleri Satışa Çıkıyor(6/10)7


Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1 ve 2: 500 lira



Kategori 3: 400 lira



Kategori 4: 350 lira



Kategori 5: 275 lira



Kategori 6: 200 lira



Kategori 7: 150 lira



Kategori 8: 125 lira



Kategori 9: 100 lira



 



kaynak:sabah








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