GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 ve 2: 500 lira
Kategori 3: 400 lira
Kategori 4: 350 lira
Kategori 5: 275 lira
Kategori 6: 200 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 125 lira
Kategori 9: 100 lira
kaynak:sabah
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