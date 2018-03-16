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Galatasaray Fenerbahçe Deplasmanına Çıkıyor! İşte Muhtemel 11

GALATASARAY FENERBAHÇE DEPLASMANINA ÇIKIYOR! İŞTE MUHTEMEL 11

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde 18 yıldır kazanamadığı Kadıköy'e yarın çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Eren ve Mariano, derbide oynayamayacak.

Tarih : 16 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Galatasaray Fenerbahçe Deplasmanına Çıkıyor! İşte Muhtemel 11(7/10)3

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak önemli karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.

MARIANO İLE EREN DERBİDE CEZALI

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak.

Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

FERNANDO İLE FEGHOULI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Reges ve Sofiane Feghouli, derbide kart görmeleri durumunda, 27. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde oynama şansını kaçıracak.

GALATASARAY DEPLASMANDA KÖTÜ

Fenerbahçe ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe maçında şu 11'e görev vermesi bekleniyor:

Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando Reges (Selçuk İnan), Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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