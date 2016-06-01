

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Galatasaray Odeabank'ı yenerek finale yükselen oyuncularını tebrik etti.







Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off yarı final serisi dördüncü maçında Galatasaray Odebank'ı 82-75 mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe'nin başantrenörü Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç oynadıklarını ifade eden Sırp antrenör, "Buraya seriyi bitirmek için geldik. İlk yarı bizim için çok farklı oldu. İlk yarıda yanlış kararlar aldık. Galatasaray da bunu değerlendirdi ve bizi cezalandırdı. İkinci yarıya ise daha farklı başladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.







Sarı-lacivertli takımın oyuncusu Melih Mahmutoğlu da finale kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu maç keşke seyircili oynansaydı. Basketbol, seyircili olunca güzel. Galatasaray iyi oynadı, ama biz daha iyi oynadık. Anadolu Efes de iyi takım. Kupayı çok istiyoruz, bugün bunu da burada gösterdik. İlk maçta yaptığımız hataları bugün yapmadık. Finalde elimizden gelenin daha fazlasını ortaya koyacağız" ifadesini kullandı.







ATAMAN: TARAFTARIMIZ TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR







Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise Fenerbahçe ve başantrenör Obradovic'i tebrik ederek, "Efes'e karşı başarılar diliyorum. Bu şartlarda kaybetmek beni hırslandırıyor. Avrupa'nın en güçlü takımına karşı mücadele ediyoruz. Fenerbahçe'ye sahada her zaman bu şekilde kaybedebilirsin, ancak bu şartlarda kaybedince hırslanıyorsun, üzülüyorsun. Şu bir gerçek ki, maç boyunca takımım çok iyi mücadele etti. İkinci yarı farkı 14 sayıya çıkardı. Fenerbahçe üst üste sayılarla ortak oldu. Dar rotasyonla oynadık. Bu tip maçlarda enerjiniz bittiği zaman, o enerjiyi veren taraftarımızdır. Bugün son periyotta seyircinin olmayışını çok hissettik" şeklinde konuştu.







Fenerbahçe Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan'ın dün yaptığı açıklamaları izlediğini vurgulayan Ataman, "Keşke Galatasaray'dan biri özer dileseydi de olay bu noktaya gelmeseydi. Obradovic'in fotoğrafı sosyal medyaya düştüğü anda 5 dakika içinde Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ben de bu olayı kınadım. Obradovic'i aradım, kendisine, özel telefonuna mesaj attım. Çok üzüldüğümü ve spor adamlarının bunları hak etmediğini, kulüp ve kendi adıma özür dilediğimi söyledim. Çok teşekkür etti. Kimse özür dilemedi diye bir şey yok. Özür dilenmesi gerek bir kişi varsa o da benim. 4 yıldır, bırakın 4 yılı Efes Pilsen'de şampiyon olduğumuz yıl burada fiili saldırıya uğradık. Fenerbahçe kulübünden kimse özür dilemedi. Geçtiğimiz son iki yılda Fenerbahçe sahasında yediğim küfürler, polis şapkasıyla salondan çıkmam, tüm spor kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti. Obradovic'e yapılan tükürüklerin onlarcasını yedim. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe seyircisiyle diyaloğa girmedim. Hakemle diyaloğa girdim. Benim işim o. Bu yıl da aynı şey oldu. İlk maçta Göksenin'e karşı orada yapılan küfürler anons edilmedi. Biz sakin kalıp, hakeme niye anons ettirmiyorsun diye itiraz ettik. Burada gerilen bir atmosfer vardı. Türkiye Kupası finalinden sonra Fenerbahçe'nin kulübü başkanı Galatasaray'a şike yapan kulüp sizsiniz diye ithamda bulunuyor. Taraftar tabii ki gerilir. Fenerbahçe Başkanı Ergin Ataman provoke ediyor diyor. Ne zaman, nerede etmişim? Bütün bunlar olunca, biz sesimizi çıkarmayınca taraftar sesini çıkarıyor. Bizim taraftarımız tuzağa düşürülmüştür. Bu maçı Fenerbahçe'nin istediği şekilde seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Basketbol Federasyonu'nun kararlarına diyecek bir şeyim yok. 3. anons olunca kararlar açık. Fenerbahçe Arena'da biz maruz kaldığımız zaman 3. anons yapılmadı. Taraftarımızın önünde oynamak isterdik. Bu tarz haksızlıklara karşı maruz kalmak taraftarımızı geriyor" ifadesini kullandı.







Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Ergin Ataman, "Bizim açımızdan 2015-2016 sezonu bitti. Bu akşam eve gittiğim zaman Galatasaray formamı bir kenara koyuyorum. 6 Haziran'da milli takımı toplayacağız. Türkiye Milli Takımı'nın olimpiyatlarda başarılı olması için 3-4 günlük tatilden sonra çalışmalara başlıyoruz. Bu süreç içerisinde Galatasaray'ın 2016-2017 planlamasını yapacak olan yönetim. Açıkçası önümüzdeki sezon nerede olacağımı bilmiyorum. Bunun kararını ailemle birlikte karar vereceğim" diye konuştu.







Göksenin Köksal ise çok önemli bir maç oynadıkları ifade ederek, "Seriyi Ataşehir'e taşımak istiyorduk. Fenerbahçe, Euroleague'de final oymamış, çok güçlü bir takım. Derin kadroya sahipler. Seyircisiz oynamak bizi üzdü. Kazanmak için elimizden geleni yaptık, neticesinde kaybettik" dedi.