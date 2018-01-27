Süper Lig 19. hafta maçında Galatasaray evinde konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller Feghouli ve Gomis'ten geldi.

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Osmanlıspor'u konuk etti.

GALATASARAY TOLGA CİĞERCİ İLE GOLE YAKLAŞTI

Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasarya etkili geldi. Sağ kanattan gelişen sarı-kırmızılıların atağında Gary Rodrigues sağ kanattan taşıdığı topu son çizgide içer gönderdi. Kale alanı içerisinde Tolga Ciğerci topu ıskalayınca mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamamış oldu.

FEGHOULI SAHNEDE!

37. dakikada Galatasaray Feghouli ile öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin ceza sahası içindeki Eren Derdiyok'u gördü. Havadan gelen topu Eren Feghouli'ye indirdi. Cezayirli yıldız yakın mesafeden düzgün bir vuruş gerçekleştirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Galatasaray soyunma odasına 1-0 öne gitti.

OSMANLISPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

50. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Regattin'in sol kanattan yaptığı ortada Umar Aminu ceza sahası içinde topla buluştu. Golcü futbolcu bomboş pozisyonda topu kale direğinin üzerinden auta gönderdi.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

75. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yasin Öztekin ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Kaleci Karcemarskas'tan dönen topa bu sefer Feghouli vurdu fakat tecrübeli kaleci yine kalesini bu dakikada gole kapattı.

GOMIS KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

81. dakikada Eren Derdiyok'un yerine oyuna dahil olan Bafetimbi Gomis, 83. dakikada mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Gary Rodrigues'in pasında topla buluşan yıldız futbolcu defanstan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ama günün başarılı ismi Karcemarskas yine kalesinde devleşti ve gole izin vermedi.

GOMIS BU SEFER AFFETMEDİ

89. dakikada gelişen Galatasaray atağında Rodrigues'in ceza sahasına çevirdiği topa Gomis yakın mesafeden dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada