GALATASARAY EVİNDE KONUK ETTİĞİ BURSASPOR'A FARK ATTI!
Süper Lig 23. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Bursaspor'u konuk etti.
PERDEYİ GOMIS AÇTI
Galatasaray zorlu mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray Gomis ile 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gary Rodrigues, ceza sahası içinde Gomis'i gördü. Fransız golcü sol ayağıyla yerden mükemmel vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BURSASPOR 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 38. dakikasında Bursaspor 10 kişi kaldı. Yeşil-beyazlı ekipte Ekong, Belhanda'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
GARY RODIGUES FARKI İKİYE ÇIKARDI
Galatasaray'da genç yıldız Gary Rodrigues, Bursaspor karşısında durumu 2-0'a getirdi. Bursaspor defansından kaptığı topla ceza sahasına giren Gary Rodrigues, düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
GALATASARAY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
49. dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasını Harun sektirdi. Meşin yuvarlak Serdar Aziz'in önünde kaldı ve tecrübeli savunma oyuncusu topu ağlara gönderdi: 3-0.
GOMIS YENİDEN SAHNEDE
Karşılaşmanın 71. dakikasında Gary Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Gomis'e gönderdi. Fransız golcü düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydetmiş oldu.
GOMIS HAT-TRİCK YAPTI
Ceza sahasına hızlı giren Gary Rodrigues'in yerden pasında Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı: 5-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yüksekova'da Patlama! Ekipler Alarma Geçti, Operasyon Başlatıldı
- Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı
- Suriyeli Kız Katliama Böyle İsyan Etti: Ey Beşar Senin Çocuğun Yok Mu!
- Kürtçe Ağıtla Alay Eden İki Sağlık Personeline Jet Soruşturma
- Somali Askerlerinden Mehmetçik'e Türkçe Selam: Vatan Sana Canım Feda
EKONOMİ HABERLERİ
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
- Türkiye'den Konut Alan Yabancılar, Deniz Kıyılarını Tercih Ediyor
- Türkiye İzin Vermemişti! İtalyan Sondaj Gemisi Doğu Akdeniz'den Ayrılıyor
- 500 Engelli Öğretmen Atanacak! İşte Tüm Detaylar
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
- Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
- 3. Kattan Düşen Çocuğu Havada Yakaladı, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Rusya, Suriye'de İnsani Ateşkes İstenilen Bmgk Tasarısına İtiraz Etti
- Canlı Yayında Stüdyo Karıştı! Bir Anda Yumruklaşmaya Başladılar
Bu Haberle İlgili Yorumlar