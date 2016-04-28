

Galatasaray, Eurocup finalinde Fransa'da 66-62 kaybettiğiilk maçın rövanşında Strasbourg'u 78-67 yenerek şampiyon oldu. Eurocup'ı müzesine götüren Ergin Ataman'ınöğrencileri, Galatasaray'a erkekler basketboldaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirerek tarihe geçti.







Galatasaray Odeabank, tahmin edildiği-öngörüldüğü gibi maça çok tempolu ve başladı. Biletleri çıktığı gün 5 dakikada tüketen ve 12 bin 500 kişilik Abdi İpekçi Spor Salonu'nu tamamen dolduran taraftarlarının müthiş desteğini arkasına alan Cim Bom; Vladimir Micov, Blake Schilb ve Sinan Güler'in üçlükleriyle ilk 2.5 dakikayı 9-2 önde geçti. Ardından Micov'un skoru 11-2'ye getiren basketiyle Strasbourg ilk molasını aldı.











Maçın son anlarında özellikle kaptanı Sinan Güler'in liderliğinde kontrolü elinde tutmayı başaran Galatasaray Odeabank, Strasbourg'u 78-67 yenerek Eurocup şampiyonu oldu.