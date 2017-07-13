İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Galatasaray, Eski Oyuncusu Olcan Adın'a 2.9 Milyon Euro Ödeme Yapacak

GALATASARAY, ESKİ OYUNCUSU OLCAN ADIN'A 2.9 MİLYON EURO ÖDEME YAPACAK

TFF, Olcan Adın ile Galatasaray arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği kararların onanmasına oybirliğiyle karar verdi. Karara göre Cimbom, Olcan Adın'a 2.9 milyon Euro ödeme yapacak.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Galatasaray, Eski Oyuncusu Olcan Adın'a 2.9 Milyon Euro Ödeme Yapacak(9/10)5

Galatasaray, tahkimden umduğunu bulamadı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 3 Mart'ta verdiği karara itiraz eden sarı-kırmızılı kulübe Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan da ret cevabı geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Akhisar Belediyespor'a giden ve alacakları için başvuruda bulunan Olcan Adın için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray'ın futbolcuya 2.9 milyon Euro ödemesine karar vermişti.

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Ünal Aysal dönemini örnek gösteren sarı-kırmızılı kulüp, Tahkim Kurulu'na itiraz ederek "Bir önceki yönetim, futbolcu Olcan Adın'la 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9 milyon Euro gibi kabul edilemez sözleşme şartlarında anlaşmıştı. Sözleşmesi feshedilen oyuncu bu parayı hak ettiğini düşünüyorsa neden Akhisar'a 250 bin Euro'ya imza attı" diyerek 2 yıl için Olcan Adın'a 500 bin Euro ödenmesi gerektiğini ifade etmişti.

OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Yapılan itiraz sonucunda konuyu gündemine alan Tahkim Kurulu, bugünkü toplantısında futbolcu Olcan Adın'ı haklı buldu. İncelenen itiraz sonucunda Galatasaray'ın itirazının reddine ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nın karanının onanmasına oybirliğiyle karar verildi. Alınan bu kararın ardından Galatasaray, Olcan Adın'a 2.9 milyon Euro ödeme yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Eski  Oyuncusu  Olcan  Adın  A  29  Milyon  Euro  Ödeme  Yapacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER