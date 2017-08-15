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GALATASARAY, ESKİ OYUNCUSU ARDA TURAN'IN 1 YILLIĞINA KİRALADI


Galatasaray, Eski Oyuncusu Arda Turan'ın 1 Yıllığına Kiraladı
Tarih : 15 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Galatasaray, Eski Oyuncusu Arda Turan'ın 1 Yıllığına Kiraladı(10/10)6

Galatasaray, Arda Turan'ın transferi konusunda Barcelona'yla anlaştı. Bugün yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı. İşte sözleşme detayları...

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Menajer Ahmet Bulut, bugün Arda Turan'ın geleceğini görüşmek üzere Barcelona yetkilileriyle bir araya gelmişti. Milli futbolcunun Barcelona'dan ayrılış şartlarını konuşmak üzere yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı.

GALATASARAY 3 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Elde edilen bilgiye göre Arda Turan, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro maaş alacak. Oyuncunun maaşının 3 milyon Euro'sunu Galatasaray ödeyecek. Geriye kalan 2 milyon Euro'yu ise iki takımın da sponsorluğunu yapan NEF ödeyecek.

Transferin bu akşam ya da yarın açıklanması bekleniyor. Öte yandan Manchester United'da Mourinho'nun onayı üzerine oyuncuya talip olmuştu. Ancak Galatasaray önce davranarak Arda Turan'ın transferini bitirdi.

(CNN Türk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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