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Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal: Aday Olmayacağım

GALATASARAY ESKİ BAŞKANI ÜNAL AYSAL: ADAY OLMAYACAĞIM

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün 13 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal: Aday Olmayacağım(10/10)6

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün 13 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

"GALATASARAY İLE OLAN GÖNÜL BAĞIM, YAŞADIĞIM SÜRECE DEVAM EDECEK"

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Aysal, yaptığı yazılı açıklamada, "Beni tekrar başkan olarak görmek isteyen taraftarlara ve genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray'dan kopmam söz konusu olamaz. Galatasaray ile olan gönül bağım, yaşadığım sürece devam edecek. Aday olmayacağım fakat başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim" ifadelerini kullandı.

Aysal, adaylıkla ilgili ilk kez konuştuğunu, konuya ilişkin çıkan haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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