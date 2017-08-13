GALATASARAY, EMRE MOR İÇİN 8+2 MİLYON DEĞERİNDE TEKLİF YAPTI
Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Emre Mor için Borussia Dortmund'a 8+2 milyon Euro teklif etti.
Barcelona'da forma giyen eski oyuncusu Arda Turan için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı ekip, oradan cevap beklerken boş durmadı; Emre Mor'u da listesine dahil etti. Fenerbahçe ve İnter'in kiralama teklifi yaptığı Emre için Dortmund'un kapısı satın alma teklifi ile çalındı.
DORTMUND FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Alman ekibine 8+2 milyon Euro teklif edildi. Alman ekibine, F.Bahçe'nin UEFA ile anlaşması da hatırlatıldı. Ezeli rakiplerinin gelecek sezon için önerdikleri 2 milyon Euro'yu ödemelerinin zor olduğu hatırlatıldı. Emre'yi satmaya sıcak bakmasa da Dortmund'un, Galatasaray'ın teklifi karşısında fikir değiştirme aşamasına geldiği iddia edildi.
İNTER PES ETTİ
Galatasaray, Emre Mor için girişim başlatırken İnter, yıldız oyuncudan vazgeçme aşamasına geldi. İtalya'da yayınlanan La Gazzetta dello Sport, Emre Mor transferinin çıkmaza girdiğini oyuncunun ve menajerinin isteklerinin İnter'in sabrını zorladığını yazdı. Haberde, İnter'in Dortmund'la anlaşmasına rağmen oyuncu ve menajeriyle bir türlü ortak noktaya gelemediğini yazdı.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar