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galatasaray divanı medyaya kapatıldı

GALATASARAY DİVANI MEDYAYA KAPATILDI

Galatasaray'ın aylık olağan Nisan ayı Divan Kurulu toplantısının verilen bir önerge ile gizli yapılması ve basın mensuplarının salon dışına çıkarılması ile sonuçlandı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:35
Puan Ver : Galatasaray Divanı Medyaya Kapatıldı(5/10)2


Divan Başkanı İrfan Aktar, oturumun basına kapalı yapılmasını ve üye olmayan kişilerin dışarı çıkarılmasını oyladı ve oturumun kapalı yapılması oy çokluğuyla karar alındı. Bu karara itiraz eden üyeler ise Divan Başkanı İrfan Aktar tarafından sert bir üslupla uyarıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  Divanı  Medyaya  Kapatıldı    haber

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