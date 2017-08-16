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Galatasaray Divan Kurulu'nda Kavga Çıktı

GALATASARAY DİVAN KURULU'NDA KAVGA ÇIKTI

Galatasaray Divan Kurulu'nda eski yönetici Levent Nazifoğlu, yöneticilerden Alper Narman'a "Terbiyesiz sensin ulan." deyince tansiyon yükseldi.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 16:20
Puan Ver : Galatasaray Divan Kurulu'nda Kavga Çıktı(7/10)3

Galatasaray Divan Kurulu'nda ortalık karıştı.

Eski yönetici Levent Nazifoğlu, Galatasaray yöneticisi Alper Narman'ın "Terbiyesizlik yapma" çıkışının ardından "Terbiyesiz sensin ulan" şeklinde yanıt verdi, tansiyon yükselirken Divan Kurulu'na 10 dakika ara verildi.

İşte Nazifoğlu'nun açıklamaları;

"CENK GÖNEN AÇIKLAMASI KANDIRMACA"

"Bu listedeki futbolcuların hiçbiri gitmiyor. Tazminatlarını ödeyip göndereceksiniz. Cenk Gönen'in KAP açıklaması kandırmaca. 200 bin Euro almadık tam tersi 200 bin Euro verdik. Riekerink'in 800 bin Euro tazminatı var ama öyle bir sözleşme yapmışız ki yardımcılarla 2 milyon Euro'ya geliyor. Bizim bu sene ödememiz gereken para 99 milyon Euro. Kimse kimseyi kandırmasın. Alp Yalman ve bana başkan 'Galatasaray'a geleceksiniz, her yere haciz geliyor beni rahat ettireceksiniz' dedi, kandırdı. Başkanım sonra cevap verirsiniz. Öyle bakış aldım sizden. Terbiyesiz sensin ulan.'

"ŞAMPİYONLUK UMUDUMUZ YÜZDE 30"

Konuşmasına geri başlayan Levent Nazifoğlu, "Ali Sami Yen'in başkanlık koltuğunda oturan birine böyle dediğim için özür dilerim. 'Herkes sizinle uğraşsın, o arada biz arsaları satalım, borçları kapatalım' dedi. Kabul ettim. Bütün gazetecilerle, seyirciyle kavga ettim. Başarılı bir iş yaptı, sattı Riva'yı. Ağlayarak arayıp tebrik ettim. 'Asla transfer yapmam, parayı harcayamayız' dedi. Gelen parayla kredi kapattık, sonra 135 milyon TL başka kredi çekildi. Bu nasıl olacak? Eski başkanlar da böyle yapmadı mı? Biz 1.5 milyar TL borca böyle çıkmadık mı? Kol kırılır yen içinde kalır diye böyle oldu. 5 şampiyonluk adayı var. Şampiyonluk umudumuz yüzde 30. Bunun için böyle harcama yapılır mı?' ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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