GALATASARAY DERBİSİNDE FENERBAHÇE'NİN KALESİNİ KAMENİ KORUYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinde kalede Kameni'ye görev verecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına gidecek. Zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip ile arasında 8 puanlık fark bulunan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.
KALEDE KAMENI OLACAK
Zorlu maçın kadrosunu kurmakta zorlanan Kocaman'ın aklındaki en büyük soru işareti kale. Yeni Malatyaspor maçında iyi bir performans sergileyen Kameni'yi bu mücadelede sahaya sürmeyi hedefleyen Kocaman, derbi tecrübesi bulunan Volkan Demirel'i ise kulübede oturtacak.
Hatırlanacağı üzere Galatasaray'da başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, Fenerbahçe ile oynayacakları derbide Volkan Demirel'in forma giymesini istemediğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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