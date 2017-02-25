

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, son 7 derbi maçında kazanamayarak kötü bir seriye imza attı. Son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 7 derbide 3 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Galatasaray, Türk Telekom Arena'da çıktığı 13 derbi maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.







Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki derbi karnesi beklentilerin çok uzağında.







Şampiyonluk yarışında kalabilmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olan sarı-kırmızılı ekibin, çıktığı son 7 derbide galibiyet alamaması dikkati çekiyor.







Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 6'sı ise Süper Lig'de olmak üzere son 7 maçını galip tamamlayamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu. Galatasaray, bu 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.







SON DERBİ GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI







Galatasaray, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.







Rakibini, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.







Lig maçlarında 3 galibiyet ile 3 beraberlik alan Galatasaray, TFF Süper Kupa karşılaşmasında ise normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 sonlanan müsabakayı penaltı atışları sonunda üstün tamamlayabildi. Bu maçlarda 4 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, ağlarında ise 9 gole engel olamadı.







kaynak:sabah