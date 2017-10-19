GALATASARAY, DERBİ ÖNCESİ PRİM SİSTEMİNİ KALDIRDI
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyonu yükseltmek için konulan prim sistemini kaldırdı.
Fenerbahçe derbisi yaklaştı, bir anda "Galatasaray dev karşılaşma için ekstra prim verecek mi?" sorusu ortaya çıktı. Bugüne kadar iki taraf da, futbolcularını teşvik etmek amacıyla primleri katlamış, futbolcuların motivasyonunu yükseltmek için özel primler koymak, alışkanlık haline gelmişti.
FUTBOLCULAR ÇİFTE KAZANÇ ELDE EDECEKTİ
Bu sorunun cevabı aranırken, sarı-kırmızılıların radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. Cim-Bom'da bırakın özel primi, normal primler bile kaldırılmıştı. Son yapılan sözleşmelere konan, "Puana göre bonus" maddesi gereğince oyuncular zaten, belli bir ödeme alıyor. Bunun üzerine galibiyet için bir prim daha verilmiş olsa, birçok oyuncu çifte kazanç elde edecekti.
BELKİ SEZON SONUNDA VERİLECEK
Galatasaray Yönetimi hem bunun önüne geçmek hem de sadece Fenerbahçe derbisinin değil, her maçın kendileri açısından önemli olduğunu göstermek için böyle bir kararı uygulamaya koydu. Ancak sarı-kırmızılılar, sezon sonunda şampiyonluk durumunda futbolculara özel prim verme konusunu gündeme alabilecek. Sarı-kırmızılı yönetimin oyunculara yapılan ödemeler noktasında büyük hassasiyet gösterdiği, primlerin ise kulübe ek yük getirdiği vurgulandı.
GEREKSİZ GÜNDEM OLUYOR
Galatasaray'da bu kararın alınmasında sadece işin maddi boyutunun bulunmadığı da belirtildi. Yönetim ve profesyonellerin, futbolcuların bu gündemle gereksiz yere meşgul olmaması için böyle bir adım attığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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