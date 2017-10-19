Rıdvan Dilmen, Cenk Tosun'dan Ümidini Kesti: Daha Fazlasını Yapamaz
İngiltere Hükümeti Taraftarlarını Uyardı: Rusya'da Kadınlara Para Kaptırmayın
Messi'nin Çorabından Çıkarıp Ağzına Attığı Şey, Şaşkına Çevirdi
Galatasaray, Derbi Öncesi Prim Sistemini Kaldırdı
Bu Kaleci Dün Gece Tarihe Geçti
Uğur Akkuş'tan Eşiyle İlgili Bomba İddia: Oğluma, Kız Çocuğu Kıyafetleri Giydiriyor
Galatasaray'da Derbi Öncesi Yine Şov Var
Erdoğan, Baykal Ziyaretini Anlattı: Yanına Gittiğimde 'sağolun' Diyordu
Fenerbahçe Camiasını Yıkan Ölüm
Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstifa Etmezse Ne Olur Sorusuna Cevap: Sonuçları Ağır Olur
Ukrayna'da Araç Kalabalığa Daldı: 6 Ölü
Trump'tan, Ölen Askerin Ailesine Büyük Saygısızlık!
Japonlar, Ay'da 50 Kilometre Uzunluğunda Mağara Keşfetti!
Kuveytli Başkan, Çocuk Katilleri Diyerek İsrail Heyetini Kovdu
Messi Rekorları Kırmaya Devam Ediyor
Caner'e Kötü Asena'ya İyi Haber: Direk Dansı Artık Spor
İş Adamı Osman Kavala, Havalimanında Gözaltına Alındı
İbadi'den Kerkük'ü Temizleme Talimatı: Silahlı Gruplar Kenti Terk Etsin!
İdlib Sınırında Dikkat Çeken Önlem: Kurşun Geçirmez Siperler Örülüyor
Şampiyonlar Liginde Gecenin Toplu Sonuçları

Galatasaray, Derbi Öncesi Prim Sistemini Kaldırdı

GALATASARAY, DERBİ ÖNCESİ PRİM SİSTEMİNİ KALDIRDI

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyonu yükseltmek için konulan prim sistemini kaldırdı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Galatasaray, Derbi Öncesi Prim Sistemini Kaldırdı(9/10)5

Fenerbahçe derbisi yaklaştı, bir anda "Galatasaray dev karşılaşma için ekstra prim verecek mi?" sorusu ortaya çıktı. Bugüne kadar iki taraf da, futbolcularını teşvik etmek amacıyla primleri katlamış, futbolcuların motivasyonunu yükseltmek için özel primler koymak, alışkanlık haline gelmişti.

FUTBOLCULAR ÇİFTE KAZANÇ ELDE EDECEKTİ

Bu sorunun cevabı aranırken, sarı-kırmızılıların radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. Cim-Bom'da bırakın özel primi, normal primler bile kaldırılmıştı. Son yapılan sözleşmelere konan, "Puana göre bonus" maddesi gereğince oyuncular zaten, belli bir ödeme alıyor. Bunun üzerine galibiyet için bir prim daha verilmiş olsa, birçok oyuncu çifte kazanç elde edecekti.

BELKİ SEZON SONUNDA VERİLECEK

Galatasaray Yönetimi hem bunun önüne geçmek hem de sadece Fenerbahçe derbisinin değil, her maçın kendileri açısından önemli olduğunu göstermek için böyle bir kararı uygulamaya koydu. Ancak sarı-kırmızılılar, sezon sonunda şampiyonluk durumunda futbolculara özel prim verme konusunu gündeme alabilecek. Sarı-kırmızılı yönetimin oyunculara yapılan ödemeler noktasında büyük hassasiyet gösterdiği, primlerin ise kulübe ek yük getirdiği vurgulandı.

GEREKSİZ GÜNDEM OLUYOR

Galatasaray'da bu kararın alınmasında sadece işin maddi boyutunun bulunmadığı da belirtildi. Yönetim ve profesyonellerin, futbolcuların bu gündemle gereksiz yere meşgul olmaması için böyle bir adım attığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Derbi  Öncesi  Prim  Sistemini  Kaldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER