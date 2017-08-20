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GALATASARAY, DEPLASMANDA OSMANLISPOR'U 3-1 YENDİ


Galatasaray, Deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 Yendi
Tarih : 20 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Galatasaray, Deplasmanda Osmanlıspor'u 3-1 Yendi(8/10)4

Süper Lig'in 2017-18 sezonuna yepyeni bir kadroyla giren ve sezonu 4-1'lik Kayserispor galibiyetiyle açan Galatasaray, Osmanlıspor'la karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk haftada Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilen Osmanlıspor'u deplasmanda Maicon, Gomis ve Tolga'nın golleriyle 3-1 yendi.

Ev sahibi Osmanlıspor'un tek golü karşılaşmanın 58. dakikasında Tugay Kaçar'ın asistinde Serdar Gürler'den geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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