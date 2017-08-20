GALATASARAY, DEPLASMANDA OSMANLISPOR'U 3-1 YENDİ
Süper Lig'in 2017-18 sezonuna yepyeni bir kadroyla giren ve sezonu 4-1'lik Kayserispor galibiyetiyle açan Galatasaray, Osmanlıspor'la karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, ilk haftada Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilen Osmanlıspor'u deplasmanda Maicon, Gomis ve Tolga'nın golleriyle 3-1 yendi.
Ev sahibi Osmanlıspor'un tek golü karşılaşmanın 58. dakikasında Tugay Kaçar'ın asistinde Serdar Gürler'den geldi.
Kaynak: haberinburada
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