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GALATASARAY, DENAYER TRANSFERİNİ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NA BİLDİRDİ


Galatasaray, Denayer Transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Bildirdi
Tarih : 31 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Galatasaray, Denayer Transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Bildirdi(5/10)1

Galatasaray, anlaşmaya vardığı ve İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirdiği Jason Denayer için KAP'a son açıklamasını yaptı. Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Jason Denayer için ödenecek rakamları da açıkladı.

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Jason Denayer'in transferi için Manchester City'e 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Belçikalı oyuncuya da sabit ücret olarak 1,359 milyon Euro ödeyecek.

İşte Galatasaray'ın Denayer için KAP'a yaptığı son açıklama...

OYUNCUYA 1 MİLYON 350 BİN EURO VERİLECEK

"Profesyonel futbolcu Jason Gregory Denayer ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 210.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ile kiralama süresi içerisinde Türkiye'deki imaj hakları için 290.000 Euro olmak üzere toplam 500.00 Euro ödenecektir. Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için 1.359.000 Euro sabit transfer ücreti ve takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig müsabakalarında alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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