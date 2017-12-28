GALATASARAY DEFTERİNİ RESMEN KAPATTI: TÜRKİYE'DE TEK TAKIMDA OYNARIM
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan, "Türkiye'den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur" ifadelerini kullandı.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar elde etmeyi planlayan Beşiktaş, bu doğrultuda takımı ara transfer döneminde güçlendirmek için harekete geçmişti. Katalan devi Barcelona'yla yol ayrımında bulunan Arda Turan'ı ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş'a, yıldız isimden bir müjde daha geldi. İstanbul'da bir balıkçıda yaptığı açıklamalarda Siyah-Beyazlılar'a olumlu mesajlar gönderen 30 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak net kararını belirledi.
Fanatik'in haberine göre başarılı oyuncunun, geçtiğimiz günlerde kararını yakın bir futbolcu dostuyla paylaştı. Tecrübeli kanat oyuncusu, "Barcelona'da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye'den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur" ifadelerini kullandı.
DÖNÜŞ YOLUNDA TERİM VAR
Arda Turan, ve Fatih Terim'in uzun yıllardır süregelen dostluğu, A Milli Takım'daki prim kriziyle sona ermişti. Euro 2016 sonrasında milli formayı unutan tecrübeli isim, sonrasında kadroya dahil edilse bile o dönem Terim'le yaşadığı gerginlik devam etmişti. Galatasaray alt yapısında yetişmesine rağmen Arda'ya, Sarı-Kırmızılılar'ın başına Terim'in gelmesi sonrasında yuvaya dönüş yolu kapanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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