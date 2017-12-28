Chp'li Belediyelerle İlgili Talimat: Ceza Kesmeyin, Tesis Kurun
Emenike'den Galatasaray'a Teşekkür Geldi
Bitcoin'in İşlem Hacmi 6 Trilyon Dolara Çıkacak
Kayserispor, Antalyaspor'u Rahat Geçti
Galatasaray Defterini Resmen Kapattı: Türkiye'de Tek Takımda Oynarım
Bitcoin Düşerken Bir Başka Sanal Para Ripple, Yüzde 20 Arttı
Başkan Gider Gitmez Adını Tesislerden Kaldırdılar
Pfdk, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Cezayı Kesti
Antalya'ya Büyük Umutlarla Gelmişti, Sessizce Gidiyor
Bddk, İnternetten Kartla Alışverişe Onay Süresini Uzattı
İngilizler Yazdı: Türkiye Turizmi Gelecek Yıl Şaha Kalkacak
Keşfedilmeyi Bekleyen 5 Bin Yıllık Antik Kent Perge, Havadan Görüntülendi
Ukraynalı Satranç Sporcusu, Çarşaf Giymeyi Reddettiği İçin Dünya Şampiyonluğunu Kaybedecek
Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu! İşte 2018 Memur Maaşları
Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Geriledi
Avrupa'da Galatasaray İle Daçka Aynı Gruba Düştü
Milli Piyango'nun Büyük İkramiyesi İle İstanbul'da 128 Ev Alınabiliyor
15 Dakika Erken Çıktığı İçin Kovulmuştu, Mahkeme İşçiyi Haklı Buldu
Tek İtirafıyla 53 Yılı Çöpe Attı
Ak Parti'den Bitcoin Raporu: Kripto Paralara El Konulması Çok Zor

Galatasaray defterini resmen kapattı: Türkiye'de tek takımda oynarım

GALATASARAY DEFTERİNİ RESMEN KAPATTI: TÜRKİYE'DE TEK TAKIMDA OYNARIM

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan, "Türkiye'den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur" ifadelerini kullandı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Galatasaray Defterini Resmen Kapattı: Türkiye'de Tek Takımda Oynarım(9/10)5

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar elde etmeyi planlayan Beşiktaş, bu doğrultuda takımı ara transfer döneminde güçlendirmek için harekete geçmişti. Katalan devi Barcelona'yla yol ayrımında bulunan Arda Turan'ı ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş'a, yıldız isimden bir müjde daha geldi. İstanbul'da bir balıkçıda yaptığı açıklamalarda Siyah-Beyazlılar'a olumlu mesajlar gönderen 30 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak net kararını belirledi.

Fanatik'in haberine göre başarılı oyuncunun, geçtiğimiz günlerde kararını yakın bir futbolcu dostuyla paylaştı. Tecrübeli kanat oyuncusu, "Barcelona'da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye'den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞ YOLUNDA TERİM VAR

Arda Turan, ve Fatih Terim'in uzun yıllardır süregelen dostluğu, A Milli Takım'daki prim kriziyle sona ermişti. Euro 2016 sonrasında milli formayı unutan tecrübeli isim, sonrasında kadroya dahil edilse bile o dönem Terim'le yaşadığı gerginlik devam etmişti. Galatasaray alt yapısında yetişmesine rağmen Arda'ya, Sarı-Kırmızılılar'ın başına Terim'in gelmesi sonrasında yuvaya dönüş yolu kapanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Defterini  Resmen  Kapattı  Türkiye  De  Tek  Takımda  Oynarım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER