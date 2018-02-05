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Galatasaray, CHP Parti Meclisine seçilen üyenin istifasını istedi

GALATASARAY, CHP PARTİ MECLİSİNE SEÇİLEN ÜYENİN İSTİFASINI İSTEDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CHP Parti Meclisine seçilen Ünal Çeviköz'ün istifasını istedi.

Tarih : 05 Şubat 2018, 16:40
Puan Ver : Galatasaray, Chp Parti Meclisine Seçilen Üyenin İstifasını İstedi(6/10)2

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Çeviköz'ün istifasını istedi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ünal Çeviköz'ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yapılan 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmesi, bu durumdan habersiz olan başkan Mustafa Cengiz'in tepkisini çekti.

İSTİFASINI İSTEDİ

Başkan Cengiz'in, yaptığı görüşmede Ünal Çeviköz'den Galatasaray'a yönetici olarak hizmet etme ya da siyasete devam etme yönünde bir tercih yapmasını istediği, sonrasında da istifasını talep ettiği belirtildi.

Ünal Çeviköz'ün, yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçesini gün içinde kulübe ulaştıracağı aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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