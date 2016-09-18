

Eren Derdiyok, Karabük ve Akhisar'dan sonra Rize önünde de G.Saray'a galibiyeti getiren adam oldu. Selçuk penaltı kaçırdı







BURHAN CAN TERZİ - Sezonu cezası sebebiyle seyircisiz açan G.Saray dün gece taraftarıyla buluştu ve Ç.Rize'yi mağlup ederek Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı: 2-0. Maça çok hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, orta alanda Selçuk ve Tolga ile kısa sürede hakimiyeti kurdu. G.Saray önünde Rize orta sahası dirençsiz kalırken, Cimbom bu sayede hücum yollarını çok daha etkin kullandı. 6'da sağdan Sabri'yle başlayan atakta sarı-kırmızılı futbolcular hızlı paslarla Rize kalesinde tehlike oluşturdu. Bruma'nın sol çaprazdan müthiş şutunu kaleci çıkardı. G.Saray cephesi bu pozisyona üzülürken Eren muhteşem röveşatasıyla Arena'yı yıktı! Sağdan pasla kullanılan kornerde Sneijder arka direğe ortaladı, Eren Derdiyok da jeneriklik gole imzasını attı: 1-0. G.Saray, hiçbir varlık gösteremeyen rakibi karşısında tarihinin en rahat maçlarından birini çıkarırken Yasin ve Bruma ile de fırsatlardan yararlanamadı. Rize'nin cılız gol girişimleri ise sonuç vermedi.







90'a kadar mücadele



İkinci yarıda da maçın seyri değişmedi. G.Saray karşılaşmanın tek hakimi olmaya devam etti. Tekrardan sol çizgiye geçen Bruma, o bölgeyi koridora çevirdi. Sneijder de sol tarafa sık sık deplase olurken, Hollandalı 53'te 6 pas üzerindeki Eren'i gördü. Golcü ismin şutu Diallo'da kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde de Cimbom oyun disiplininden kopmadı ve ikinci golü aradı. Rize ise ‘kontratak mantığına' devam etti. Tabela 89'da yine Sneijder-Eren ortak yapımıyla değişti. Hollandalının sağdan ortasına Cimbom'un golcüsü harika yükselip, kafasıyla sonuçlandırdı: 2-0. 90+2'de ise kazanılan penaltıyı Selçuk direğe nişanladı.







10 kere vursam 1'i gol olur



“Tüylerim diken diken oldu. Bu gol çalışmakla olmaz. Top o kadar güzel geldi ki, vücut da pozisyona uygundu”



Galatasaraylı Eren Derdiyok 4 lig maçında 4. golüne imzasını atarken üçüncü golü inanılmazdı... Hem de öyle böyle değil. 6. dakikada sağdan gelişen Galatasaray atağında Sneijder sol ayağıyla arka bölüme ortaladı, Eren Derdiyok adeta havada asılı kaldı ve röveşata ile köşeye topu bıraktı. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının ağzı açık kaldı. 29 bin taraftar Eren Derdiyok'u ayakta alkışladı. Ki o yeni transfer geride kalan 4 lig maçında 4. golünü attı. Peki Eren Derdiyok neler söyledi? İşte jeneriklik gole imzasını atan maçın adamının sözleri:







Kararı anlık veriyorsunuz



“Golü henüz görmedim, hatırladığım top o kadar güzel geldi ki ve vücut olarak pozisyona uygundum. (Yayıncı kuruluşta izledi ve ardından) Şimdi golü gördüm, tüylerim diken diken oldu. 10 defa denesem bir kez böyle girer. Bu gol çalışmakla olmaz. Pozisyona girdiğinizde aniden karar veriyorsunuz. Dün (önceki gün) idmanda Orhan hoca ve Ayhan hoca ile bu tarz şeyleri çalıştık. Ama bu bir karar anıydı. Leverkusen'de de böyle bir golüm vardı ama bu çok daha zor. Dediğim gibi 100 kere vursam, 1 kere böyle gol olur. Sonuç olarak Beşiktaş maçı öncesi kazanmak çok önemliydi. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Daha iyi olacağız. Biz yolumuza devam ediyoruz.”



