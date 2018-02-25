GALATASARAY - BURSA MAÇI TARİHE GEÇTİ
Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada yeşil-beyazlılar bir kez bile ceza sahası içinde topla buluşamadı.
Galatasaray'ın Bursaspor'a nefes aldırmadığı 5-0'lık mücadele bir özelliği ile daha tarihe geçti.
Opta verilerine göre Süper Lig'de son iki sezonda bir maçı rakip ceza sahasında topla buluşamadan tamamlayan tek takım Bursaspor oldu.
Bursaspor'un bu kötü istatistiği grafiğe de böyle yansıdı;
Kaynak: haberinburada
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