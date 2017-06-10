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galatasaray bruma'dan gelecek parayı bekliyor

GALATASARAY BRUMA'DAN GELECEK PARAYI BEKLİYOR

Portekizli futbolcunun RB Leipzig ile anlaşmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, bu transferden elde edeceği parayla önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirecek.

Tarih : 10 Haziran 2017, 15:01
Puan Ver : Galatasaray Bruma'dan Gelecek Parayı Bekliyor(7/10)4


 Galatasaray yönetimi, Bruma'nın RB Leipzig kulübüne yapacağı transferin sonuçlanmasını bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Bruma'dan gelecek parayla önümüzdeki sezonun transferlerinde rotasını belirleyecek.



Alman kulübüyle yapılan bonservis pazarlıkları sonucunda 12.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşma sağlanmıştı. Ancak RB Leipzig ile Bruma arasındaki sözleşmes detayları henüz netlik kazanmadı. Sözleşmeye ilişkin ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklama yapılacak.



Galatasaray yönetimi, Bruma'nın bonservisinden gelecek parayla transfer sezonunun açılmasıyla birlikte kadroyu güçlendirmeye başlayacak. Birçok oyuncuyla temas halinde olan sarı-kırmızılı ekip, Bruma transferinin resmiyet kazanmasından sonra çalışmalarını sonuçlandırıp resmi imzaları attırmaya başlayacak.



 



kaynak:eurosport








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