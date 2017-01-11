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galatasaray bruma ile imzalıyor

GALATASARAY BRUMA İLE İMZALIYOR

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olan Bruma ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Portekizli oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve anlaşma sağladı.

Tarih : 11 Ocak 2017, 10:26
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NTV Spor'da yer alan haberde; Galatasaray yönetiminin önümüzdeki sezondan başlamak üzere Bruma'nın sözleşmesini 3 yıl uzatacak. Bu sezon Galatasaray'dan 1.2 milyon Euro kazanan Bruma, önümüzdeki sezondan itibaren 2.5 milyon Euro kazanmaya başlayacak. Portekizli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca başarı bonusları ve özel maddeler de bulunacak.



Sarı kırmızılı yönetim, Bruma'nın serbest kalma maddesi için henüz net bir karar vermedi ancak bu rakamın en az 30 milyon Euro olması bekleniyor.



Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Bruma, 16 maçta forma giyerek 5 gol atıp, 5 asist yaptı. Sarı kırmızılı ekibin kritik maçlarında sahne alarak kazanılan puanlara doğrudan katkı yapan başarılı oyuncu, özellikle İngiliz kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor.



 



 



kaynak:sabah



 








Etiketler: Galatasaray  Bruma  İle  İmzalıyor    haber

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