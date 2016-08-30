GALATASARAY BRUMA İÇİN SERVETİ REDDETTİ
Galatasaray'ın Bruma için West Bromwich'ten 17 milyon euroluk teklifi reddettiği kaydedildi
Galatasaray'ın bu sezon kendisinden çok şeyler beklediği Bruma için Portekiz'den sürpriz bir iddia daha geldi.
O Jogo Gazetesi, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in genç oyuncu için yaklaşık 2 ay önce Galatasaray'a fiyat sorduğunu ve sarı-kırmızılı kulübün 10 milyon euro cevabını verdiğini yazdı. İngiliz ekibinin bu cevap üzerine transferden vazgeçtiği ve alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi.
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