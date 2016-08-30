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galatasaray bruma için serveti reddetti

GALATASARAY BRUMA İÇİN SERVETİ REDDETTİ

Galatasaray'ın Bruma için West Bromwich'ten 17 milyon euroluk teklifi reddettiği kaydedildi

Tarih : 30 Ağustos 2016, 12:38
Puan Ver : Galatasaray Bruma İçin Serveti Reddetti(0/10)


Galatasaray'ın bu sezon kendisinden çok şeyler beklediği Bruma için Portekiz'den sürpriz bir iddia daha geldi.



O Jogo Gazetesi, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in genç oyuncu için yaklaşık 2 ay önce Galatasaray'a fiyat sorduğunu ve sarı-kırmızılı kulübün 10 milyon euro cevabını verdiğini yazdı. İngiliz ekibinin bu cevap üzerine transferden vazgeçtiği ve alternatif isimlere yöneldiği kaydedildi.








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