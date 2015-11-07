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galatasaray bombayı patlatıyor !

GALATASARAY BOMBAYI PATLATIYOR !

Devre arası forvete takviye yapacak olan Cimbom'un listesinde Fernando Llorente var. Bu sezon 7 maçta 2 gol atan Llorente geçen sezondan beri G.Saray'ın ilgi alanında bulunuyor...

Tarih : 07 Kasım 2015, 16:26
Puan Ver : Galatasaray Bombayı Patlatıyor !(8/10)10


Galatasaray devre arasında gol yollarındaki sorunu kiralık formülü ile çözmek istiyor.

 

Sarı-Kırmızılılar, Sevilla'da mutsuz olan LLorente'yi kiralayıp sorunu çözmek amacında. Bu sezon 7 maçta 2 gol atan ve Sevilla'da zaman zaman yedek kalan İspanyol oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesine giren yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Cenk Ergün'ün İspanya'ya gitmesi bekleniyor. İdari Koordinatör Cenk Ergün'ün İspanya'da hem Llorente hem de Sevilla ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Galatasaray'ın UEFA denetiminde olması nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetimin maliyeti düşük bir transfer politikası izleyeceği öğrenildi. Galatasaray eğer Llorente transferini kiralık formülü ile sonuçlandıramazsa bu sefer başka alternatiflere yönelecek.

 

Galatasaray'ın listesinde bir diğer ismin ise bonservisi elinde olan Adebayor olduğu öğrenildi.

 

LLORENTE OLMAZSA ADEBAYOR LİSTEDE

 

Llorente transferinin gerçekleşmemesi halinde Tottenham'ın sözleşmesini feshettiği Emmanuel Adebayor ilk tercih. Galatasaray, bonservis bedeli bulunmayan Togolu golcü oyuncu ile düşük bir yıllık ücret karşılığında el sıkışmak istiyor. Sarı- kırmızılılar, finansal fair play nedeniyle astronomik ücretlere kaçamıyor. Adebayor'un tek sıkıntısı ise ailesi. Togolu oyuncu, kariyerinde Monaco, Arsenal, M. City, Real Madrid ve Tottenham gibi takımlarda oynadı.








Etiketler: Galatasaray  Bombayı  Patlatıyor      haber

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