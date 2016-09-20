Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışma öncesinde bugün 25 yaşını kutlayan Norveçli futbolcu Martin Linnes'e, Brezilya usulü doğum günü yapıldı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım hâlinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı.







Daha sonra bireysel savunmaya yönelik pas egzersizleri üzerinde duruldu.







Antrenmanın ana bölümüne geçişte üç takım hâlinde topa sahip olma çalışması gerçekleştirilirken, devam eden bölümde dar alanda çift kale maçla idman sona erdi.