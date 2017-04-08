

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 86 milyon 355 bin liralık bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.







SPK haftalık bültenine göre, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret 24 milyon 422 bin 429,70 liralık, Silverline Endüstri ve Ticaret 5 milyon 309 bin 422 liralık, Erciyas Çelik Boru Sanayi 6 milyon 45 bin 151 liralık, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 86 milyon 355 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı, Enka İnşaat ve Sanayi 400 milyon liralık ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 63 milyon 750 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı için Kurul'a başvurdu.















kaynak:habertürk