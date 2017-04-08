Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

galatasaray bedelli sermaye artırımına gidiyor

GALATASARAY BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA GİDİYOR

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 86 milyon 355 bin liralık bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu.

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:24
Puan Ver : Galatasaray Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor(6/10)6


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 86 milyon 355 bin liralık bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.



SPK haftalık bültenine göre, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret 24 milyon 422 bin 429,70 liralık, Silverline Endüstri ve Ticaret 5 milyon 309 bin 422 liralık, Erciyas Çelik Boru Sanayi 6 milyon 45 bin 151 liralık, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 86 milyon 355 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı, Enka İnşaat ve Sanayi 400 milyon liralık ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 63 milyon 750 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı için Kurul'a başvurdu.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Galatasaray  Bedelli  Sermaye  Artırımına  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER