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Galatasaray Başkanı Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sigara Sözü: Bırakıyorum

GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK'TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SİGARA SÖZÜ: BIRAKIYORUM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Ekim resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakma sözü verdi.

Tarih : 30 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sigara Sözü: Bırakıyorum(8/10)4

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beştepe'de düzenlenen resepsiyonda çok sayıda ünlü ismi ağırladı.

SİGARYI BIRAKMA SÖZÜ

Çok sayıda konuğun katıldığı 29 Ekim Resepsiyonunda ilginç de bir an da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dursun Özbek'in arasında geçen diyaloğu Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan paylaştı.

Hasan Doğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakma sözü verdiğini duyurdu.

İşte o paylaşım:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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