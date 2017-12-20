GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK: TUDOR'A TEŞEKKÜR ETTİM
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un vedası sonrası, "Tudor'a teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
"FLORYA'DA DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK"
"Tudor'a teşekkür ettim, oyuncularla sohbet ettim. Galatasaray'da yönetimlerin sürekliliğini anlattım, onlar da memnun oldular. Profesyonellik böyle, zaman zaman beraber oluyorsunuz, zaman zaman da ayrılıklar söz konusu. Florya'da değişen hiçbir şey yok. Orada olmaktan ben de keyif aldım. Futbolcular şu anda Emrah Bayraktar ile antrenmandalar."
TEKNİK DİREKTÖR SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI
Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni yıla yeni bir teknik direktörle gireceği yönündeki bir soruya ise yanıt vermedi.
Kaynak: haberinburada
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