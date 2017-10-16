Konyaspor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, Pazar günü TT Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklandı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular kritik maçtan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Galatasaray yönetimi, derbi öncesi takımın yanında olarak motivasyonu arttırmak istiyor. Başkan Dursun Özbek, hafta boyunca sık sık Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanları izleyerek Tudor ve oyuncularla görüşecek. Özbek'in önemli maç için futbolculara özel prim hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

TEKNİK EKİP, FENERBAHÇE'Yİ ANALİZ EDİYOR

Tudor ve ekibi ise Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları tek tek izleyerek analiz yapıyor. Sarı-lacivertlilerin güçlü ve zayıf noktalarını tespit etmeyi amaçlayan Tudor, derbide en doğru oyun anlayışını sahaya sürmek hedefinde.

Galatasaraylı oyuncular da başta kaptan Muslera ve Selçuk İnan olmak üzere derbiye özel olarak hazırlanıyor. Takımın deneyimli isimleri, yeni transflerlere Fenerbahçe maçlarının camia için önemini anlatıyor. Sarı-kırmızılıların galip gelmesi durumunda aradaki puan farkının 11'e çıkacak olmasının şampiyonluk için büyük avantaj yaratacağını düşünen oyuncular kendi aralarında yaptığı toplantılarla derbiye motive olmayı sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada