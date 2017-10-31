Hakemler ve federasyon konusunda bugüne kadar ılımlı yaklaşımlarıyla dikkat çeken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sonunda isyan ederek, "Cenk'in yerinde ben olsaydım orada o mikrofonlara bende benzer şeyler söylerdim. Yazıktır, ayıptır günahtır bu çocuklara. Sesimizi çıkartmıyoruz ama canımız acıyor" dedi.

"TRABZON'DA BAŞIMIZA GELEN ŞEYLER BASİT DEĞİL"

Başkan Özbek, sportif Direktör Ergün'ün gündem olan sözleriyle ilgili olarak,"Trabzon'da başımıza gelenler öyle basit şeyler değil. Böyle maç mı yönetilir. Yazık bu çocukların emeğine, ayıp, günah. Kırmızı kart olması için Fernando'ya ne olması gerekiyordu. Olcay'ın yaptıkları ortada. Olan bizimkilere oldu. Sadece bir iki hata değil ki. Maçta yaşadığımız hakem hatalarından sonra Cenk'in isyanı gayet normal. Çocuğa katılıyorum. Bende benzer şeyler düşünüyorum" diyerek Ergün'e destek verdi.

DURSUN ÖZBEK ARTIK MAÇLARA GİDECEK

Dün Florya'ya giderek hem sportif direktör Cenk Ergün'le hem teknik direktör İgor Tudor ile biraraya gelerek art arda toplantılar yapan Dursun Özbek bugüne kadar yaptığı totemden de vazgeçeceğini açıkladı. Bir süredir maçlara gitmeyen Dursun Özbek bu haftadan itibaren karşılaşmalara gideceğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada