GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK: SELÇUK İNAN İÇİN BİZE GELEN TEKLİF YOK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarların kapının önüne koyduğu Selçuk İnan için, "Selçuk bizim kaptanımız. Bize henüz gelen bir teklif yok." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının akşam antrenmanını izlemek adına Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sorusu sorulduğunda Özbek net yanıt vermekten kaçındı.
Selçuk İnan'ın son durumu ile ilgili de bilgi veren Özbek, "Selçuk İnan bizim kaptanımız ve kontratı var. Bize gelen bir teklif yok. Galatasaray'a büyük emek vermiş bir oyuncu." diyerek kaçamak bir cevap verdi.
TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Taraftarlar tarafından artık takımda istenmeyen Selçuk İnan'ın, eski takımı Trabzonspor tarafından istendiği iddia edilmişti. Hatta, Trabzonspor'dan takım arkadaşı Burak Yılmaz'ın, Çin'den Trabzonspor'a transfer olmasından sonra Selçuk'un Trabzonspor'a transfer olma ihtimali artmıştı.
Kaynak: haberinburada
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