Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nin 150. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Lise yıllarına dair anılarını anlatan Özbek, bir arkadaşının kendisine 'tostos' lakabı taktığını ve uzun yıllar böyle anıldığını açıkladı.

"HER ŞEYİMİ BU OKULA BORÇLUYUM"

Dursun Özbek, konuşmasının devamında, "Her şeyimi bu okula borçluyum. Rahmetli babam beni okula bıraktı ve okula girdiğimde sınıfı arıyordum. Sınıftan içeriye girdim, kapıyı açtım herkes yerini almış ve oturmuş vaziyetteydi. Bir arkadaşım var; Halil Kızıl. Kapıdan girdiğimde beni gördü ve 'tostos geldi' dedi. Nereden buldu, nereden çıkardı bilmiyorum ama tabii bu duruma sinirlendim. Her Galatasaraylı talebenin yapmaması gereken bir şeyi yaptım ve kızgınlık haliyle bana nasıl 'tostos' dersin deyip saldırmaya başladım" dedi.

"3 SENE BOYUNCA HERKES BANA TOSTOS DİYORDU"

Özbek, "Orta sona kadar 3 sene boyunca ben her sinirlendiğimde o isim daha çok yayılmaya başladı. Dursun kelimesi hiç ortalıkla dolaşmıyor hep 'tostos' deniliyor. Orta sondan sonra ben de bu duruma alıştım. Tostos o yıllar kızdığım bir isimdi. Bugünde hala akıllarda kalan isimler arasında olduğum için şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada