GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK, KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI OLDU
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu.
"FERİDUN TANKUT VE ŞEKİP MOSTUROĞLU DA YARDIMCILARI"
Göksel Gümüşdağ, görevi bırakmasının ardından "Başkan olarak son toplantımı gerçekleştirdim. 17 başkanımızın desteğiyle önemli işlere imza attı. Artık bu göreve veda ediyorum. Kulüpler Birliği vakfı devam edecek. Deplasman yasağı, video hakem, yayın ihalesi gibi konularda vakıf olarak önemli rol oynadık. Kulüp başkanlarına ve TFF'ye vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Artık yeni başkanımız Dursun Özbek'tir. Feridun Tankut ve Şekip Mosturoğlu, yardımcı başkan olmuşlardır" açıklamasını yaptı.
DURSUN ÖZBEK'İN İLK AÇIKLAMALARI!
Dursun Özbek, başkan seçilmesi sonrasında "Göksel Gümüşdağ oldukça önemli işler yaptı. Futbolun marka değeri beklenmedik seviyede yükseldi. Göksel Bey görevini yaptı, ona bir kez daha teşekkür ederiz. Bu onurlu görevi bana layık gören kulüp başkanlarına da teşekkür ederim. Kulüpler Birliği Vakfı bundan sonra da önemli görevler yapacak ve futbola hizmet edecektir. Bu göreve 1 yıl süre ile seçildim. Bu süreçte, futbolun sıkıntılarının aşılması için çalışacağız. Göksel başkan nerede bıraktıysa biz de oradan devam edeceğiz. Kulüpler Birliği Vakfı bir ailedir." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar