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GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK, KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI OLDU


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı Oldu
Tarih : 10 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı Oldu(10/10)6

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu.

"FERİDUN TANKUT VE ŞEKİP MOSTUROĞLU DA YARDIMCILARI"

Göksel Gümüşdağ, görevi bırakmasının ardından "Başkan olarak son toplantımı gerçekleştirdim. 17 başkanımızın desteğiyle önemli işlere imza attı. Artık bu göreve veda ediyorum. Kulüpler Birliği vakfı devam edecek. Deplasman yasağı, video hakem, yayın ihalesi gibi konularda vakıf olarak önemli rol oynadık. Kulüp başkanlarına ve TFF'ye vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim. Artık yeni başkanımız Dursun Özbek'tir. Feridun Tankut ve Şekip Mosturoğlu, yardımcı başkan olmuşlardır" açıklamasını yaptı.

DURSUN ÖZBEK'İN İLK AÇIKLAMALARI!

Dursun Özbek, başkan seçilmesi sonrasında "Göksel Gümüşdağ oldukça önemli işler yaptı. Futbolun marka değeri beklenmedik seviyede yükseldi. Göksel Bey görevini yaptı, ona bir kez daha teşekkür ederiz. Bu onurlu görevi bana layık gören kulüp başkanlarına da teşekkür ederim. Kulüpler Birliği Vakfı bundan sonra da önemli görevler yapacak ve futbola hizmet edecektir. Bu göreve 1 yıl süre ile seçildim. Bu süreçte, futbolun sıkıntılarının aşılması için çalışacağız. Göksel başkan nerede bıraktıysa biz de oradan devam edeceğiz. Kulüpler Birliği Vakfı bir ailedir." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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