GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyon olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında kendilerini favori olarak gördüklerini ifade etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etti.
"FİKSTÜRÜN LEHİMİZE OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansını değerlendirerek, "Fikstürün lehimize olduğuna inanıyorum. Şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Tabii ki hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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