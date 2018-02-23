İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin Gerçek Sesi
Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
Saçlarını Sarıya Boyatan Tutku, Havuç'a Kanca Atıyor
Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nun Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
Kendini Savunurken Kullandığı İfade, Romanları Ayağa Kaldırdı
Bakan Soylu'nun İmzasını Taşıyan Tablo, 500 Bin Liraya Satıldı
Yüksekova'da Patlama! Ekipler Alarma Geçti, Operasyon Başlatıldı
Galatasaray'da Rayn Donk Oyuna Devam Edemedi
Hırvat Yıldız 17 Ay Futboldan Men Edildi
Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı
Galatasaray Evinde Konuk Ettiği Bursaspor'a Fark Attı!
Akhisarspor Sahasında Konyaspor'a Göz Açtırmadı
Tsk, 'sivilleri Vuruyorlar' Yalanını Yayınladığı Video İle Çürüttü
Aykut Kocaman: Beşiktaş Galibiyeti Bize 10 Puan Kazandıracak
Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu! Milli Yıldıza Dev Eşleşme
Dershaneyi Basan Fırıncı 8 Kişiyi Rehin Aldı
Bafetimbi Gomis'ten Bomba Sözler: Fransa'ya Dönebilirim
Suriyeli Kız Katliama Böyle İsyan Etti: Ey Beşar Senin Çocuğun Yok Mu!

Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk sözleri

GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyon olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Cengiz'den Şampiyonluk Sözleri(5/10)1

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında kendilerini favori olarak gördüklerini ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etti.

"FİKSTÜRÜN LEHİMİZE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansını değerlendirerek, "Fikstürün lehimize olduğuna inanıyorum. Şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Tabii ki hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Başkanı  Cengiz  Den  Şampiyonluk  Sözleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER