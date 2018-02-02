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Galatasaray Başkanı Cengiz Silahlı Saldırıda Ölen Taraftarın Tabutunu Omuzladı

GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN TARAFTARIN TABUTUNU OMUZLADI

Galatasaraylılar Derneği'nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aytaç Çalım'ın cenaze törenine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çalım'ın tabutunu omuzladı.

Tarih : 02 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Cengiz Silahlı Saldırıda Ölen Taraftarın Tabutunu Omuzladı(6/10)2

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneği'nde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aytaç Çalım son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bizim görevimiz onların acılarını da paylaşmak" dedi.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Galatasaraylılar Derneği'ne yapılan saldırı sonrasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Aytaç Çalım toprağa verildi. Yenişehir Merkez Camii'nde ikindi namazında kılınan cenazeye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve yaklaşık bin vatandaş katıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Aytaç Çalım'ın yine aynı saldırıda yaralanan kardeşi Erman Çalım da kolu sargılı halde cenaze törenine katıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken, Aytaç'ın tabutunun üzerine Galatasaray atkıları konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Mustafa Cengiz ve Aytaç Çalım'ın yakınları tabutu omuzlayarak cenaze arabasına götürdü. Aytaç Çalım, Yenişehir Mezarlığı'na gömülerek son yolculuğuna uğurlandı.

"BİZİM GÖREVİMİZ ONLARIN ACILARINI DA PAYLAŞMAK"

Cenaze töreninin ardından konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Biz taraftarımızdan sadece sadakat beklemiyoruz. Biz onlara vefa da göstermek durumundayız. Biz onlara, bu camianın bir parçası olarak onlara ait olduğumuzu hissettirmek durumundayız. Bizim görevimiz onların acılarını da paylaşmak, sevinçlerde birlikte olmak. Bu olayı dün gece öğrendim, o andan beridir insanın asabı bozuluyor. Galatasaray için, Galatasaray maçını seyrederken gerçekleşmiş acı bir olay. Ben bütün taraftarımızın acısını paylaşıyorum. Ailenin, Yenişehir'in ve Galatasaraylıların acısını paylaşıyoruz" dedi.

"BU CAMİANIN BİRBİRİNE SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Camianın her zaman birlik içinde olması gerektiğini söyleyen Başkan Cengiz, "Biz hatalarımızla, yanlışlarımızla varız. Burası, Türkiye'nin en büyük sosyal sivil toplum örgütü, dünyanın da önde gelen camialarından biri. Bu camianın birbirine sahip çıkması lazım. Bir ulusun, milletin mozaiğiyiz biz. Türkiye'nin çimentosuyuz. Diğer takımlarımız da öyle. Hepsine de büyük saygı duyuyoruz, lütfen birlikte hem ülkemizi, milletimizi hem de takımlarımızı olması gerektiği yere getirelim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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