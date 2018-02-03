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Galatasaray Başkanı Cengiz, Dursun Özbek'in Transferleri İçin İnceleme Başlattı
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Galatasaray Başkanı Cengiz, Dursun Özbek'in Transferleri İçin İnceleme Başlattı

GALATASARAY BAŞKANI CENGİZ, DURSUN ÖZBEK'İN TRANSFERLERİ İÇİN İNCELEME BAŞLATTI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'in yaptığı transferlerde usulsüzlük olduğu yönündeki iddiaların ardından inceleme başlattı.

Tarih : 03 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Cengiz, Dursun Özbek'in Transferleri İçin İnceleme Başlattı(9/10)5

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in yaptığı transferler için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Ndiaye'nin maliyetinin 7,5 milyon eurodan daha fazla olduğu ve 12 milyon euroyu bulduğu iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mustafa Cengiz yönetimi bu transferle birlikte diğer futbolcular için de düğmeye bastı.

ÖZBEK ÇEK DEFTERİYLE GİTTİ

Cengiz'in inceleme talimatının ardından öncelikle Ndiaye transferi için soruşturma başlatıldı. Yöneticiler kulüpte profesyonel olarak çalışan kişilerle görüşerek, transferin nasıl gerçekleştiğini sordu. Çalışanlar, "Bu transferle igili bizim bilgimiz yok. Başkan Dursun Özbek, çek defterini alarak bizzat Ankara'ya gitti ve anlaşmaları yapıp geldi. Bize de herhangi bir bilgi verilmedi" dediler.

SIRADA 9 FUTBOLCU DAHA VAR

Bunun üzerine inceleme genişletildi. Cengiz, Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon Ndiaye dışında kadrosuna kattığı Gomis, Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Feghouli, Denayer, Latovlevici ve Carrasso için de çok geniş kapsamlı bir inceleme yapılmasını ve her futbolcu için ayrı ayrı dosya tutulmasını istedi. Eğer transferlerde suistimal çıkarsa, kanunu işlem yapılacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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