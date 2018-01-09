GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCISI NUSAHİ SEZGİN: ARDA GALATASARAY'A DÖNECEKTİR
Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olma ihtimaliyle ilgili konuştu, "Arda Galatasaray'a dönecektir" dedi.
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması! Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olacağı haberlerine Galatasaray yönetiminden ilk yorum Nasuhi Sezgin'den geldi. TRT Spor'a konuşan Sarı Kırmızılı Kulübün Başkan Yardımcısı, "Arda ile Galatasaray'ın yolları birgün yeniden kesişecektir" dedi.
"ARDA BİR GÜN TEKRAR GALATASARAY'A DÖNECEKTİR"
"Arda - Başakşehir haberlerini biz de televizyondan duyduk. Ben iyi hatırlıyorum, bundan 15 gün önce yılbaşı nedeniyle galiba Abdullah Avcı, Arda ile görüşmüş. Belki bir tebrikle ilgiliydi, hayırlı olsun, tabi ki Arda bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu. Fatih hocayla bir problem yaşamış olabilirler ama her ikisi de Galatasaraylı, bir şekilde bir gün buluşuruz. Bizde ayrı gayrı yoktur, Galatasaraylı, Galatasaraylıdır. Arda bir gün tekrar Galatasaray'a dönecektir."
"TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ FATİH TERİM VE EKİBİ YÜRÜTÜYOR"
"Emre Mor çok iyi bir oyuncu ama transferiyle ilgili bilgim yok. Transfer görüşmelerini Fatih hoca kendi ekibiyle yürütüyor, bilmiyorum neticesi ne olur."
Kaynak: haberinburada
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