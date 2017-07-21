GALATASARAY BAŞKAN ADAYI: SNEİJDER'İ GERİ GETİRİRİM AMA BAŞKA KELLELER GİDER
Galatasaray başkanlığına aday olan Mustafa Cengiz, "Sneijder'i geri getiririm. Sneijder gelir ama takımda başka kelleler gider." dedi.
Galatasaray'da 2018 seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, "Sneijder giderken, Başkan Dursun Özbek'in yüzüne 'Tudor ile 1 yıl daha çalışacağıma 4.5 milyon Euro'dan vazgeçerim' dedi ve öyle gitti. Böyle bir cesaretleri yok ama eğer bugün istifa kararı alsalar ve biz yönetime gelsek, Sneijder'i geri getiririm. Sneijder gelir, takımda başka kelleler gider. Sneijder ücretini indirmeye de razıydı" diye konuştu.
"BAŞKANA SMS ATTIM, CEVAP YAZMADI"
Galatasaray'ın sahada 'kafası kesik tavuk sistemi' ile oynadığını ve Tudor'un kalitesinin Galatasaray'a yetmediğini savunan Cengiz, "Bunun olmaması yönetimin elindeydi. Başkan'a özel SMS attım ve 'Sneijder'i lütfen gönderme. Bu sene onun senesi olacak' dedim. Okudu ama cevap yazmadı" dedi.
Özbek yönetiminin kaybedeceği bir riske girmeyeceğini ve kongre kararı almayacağını belirten Cengiz, "Baskı seçim aradılar ama yapamadılar. Çünkü biz her an hazırız" ifadesini kullandı.
"BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLMAZ!"
Cengiz sözlerini şöyle bitirdi: "Takımda büyük cepheleşmeşler var. Tudor bu yükü kaldıracak omuzlara sahip değil. Galatasaray için bundan daha kötüsü olamaz. Daha kötüsü kaybolan kulüpler gibi tarihe gömülmektir. Ama bu kulüp yıkılmaz. Burası Galatasaray."
Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
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