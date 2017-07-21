206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi
Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu

Galatasaray Başkan Adayı: Sneijder'i Geri Getiririm Ama Başka Kelleler Gider

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI: SNEİJDER'İ GERİ GETİRİRİM AMA BAŞKA KELLELER GİDER

Galatasaray başkanlığına aday olan Mustafa Cengiz, "Sneijder'i geri getiririm. Sneijder gelir ama takımda başka kelleler gider." dedi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : Galatasaray Başkan Adayı: Sneijder'i Geri Getiririm Ama Başka Kelleler Gider(7/10)3

Galatasaray'da 2018 seçimleri için başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, "Sneijder giderken, Başkan Dursun Özbek'in yüzüne 'Tudor ile 1 yıl daha çalışacağıma 4.5 milyon Euro'dan vazgeçerim' dedi ve öyle gitti. Böyle bir cesaretleri yok ama eğer bugün istifa kararı alsalar ve biz yönetime gelsek, Sneijder'i geri getiririm. Sneijder gelir, takımda başka kelleler gider. Sneijder ücretini indirmeye de razıydı" diye konuştu.

"BAŞKANA SMS ATTIM, CEVAP YAZMADI"

Galatasaray'ın sahada 'kafası kesik tavuk sistemi' ile oynadığını ve Tudor'un kalitesinin Galatasaray'a yetmediğini savunan Cengiz, "Bunun olmaması yönetimin elindeydi. Başkan'a özel SMS attım ve 'Sneijder'i lütfen gönderme. Bu sene onun senesi olacak' dedim. Okudu ama cevap yazmadı" dedi.

Özbek yönetiminin kaybedeceği bir riske girmeyeceğini ve kongre kararı almayacağını belirten Cengiz, "Baskı seçim aradılar ama yapamadılar. Çünkü biz her an hazırız" ifadesini kullandı.

"BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLMAZ!"

Cengiz sözlerini şöyle bitirdi: "Takımda büyük cepheleşmeşler var. Tudor bu yükü kaldıracak omuzlara sahip değil. Galatasaray için bundan daha kötüsü olamaz. Daha kötüsü kaybolan kulüpler gibi tarihe gömülmektir. Ama bu kulüp yıkılmaz. Burası Galatasaray."

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Başkan  Adayı  Sneijder  İ  Geri  Getiririm  Ama  Başka  Kelleler  Gider  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER