GALATASARAY, AYRILMASI GÜNDEMDE OLAN SİNAN'A YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK
Galatasaray, Benfica'nın istediği Sinan Gümüş'ü yeni sözleşme teklif ederek takımda tutma kararı aldı.
Galatasaray'ın başta Portekiz devi Benfica olmak üzere birçok kulüple ismi anılan Sinan Gümüş'e yeni sözleşme teklif ederek, 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinde zam yapmayı planladığı öğrenildi.
Teknik direktör Igor Tudor'un gelecek planları arasında yer alan genç oyuncu ise gelecek teklife göre karar verecek. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 21 maça çıkan Sinan, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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