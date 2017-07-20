İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Galatasaray, Ayrılması Gündemde Olan Sinan'a Yeni Sözleşme Teklif Edecek

GALATASARAY, AYRILMASI GÜNDEMDE OLAN SİNAN'A YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK

Galatasaray, Benfica'nın istediği Sinan Gümüş'ü yeni sözleşme teklif ederek takımda tutma kararı aldı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Galatasaray, Ayrılması Gündemde Olan Sinan'a Yeni Sözleşme Teklif Edecek(7/10)3

Galatasaray'ın başta Portekiz devi Benfica olmak üzere birçok kulüple ismi anılan Sinan Gümüş'e yeni sözleşme teklif ederek, 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinde zam yapmayı planladığı öğrenildi.

Teknik direktör Igor Tudor'un gelecek planları arasında yer alan genç oyuncu ise gelecek teklife göre karar verecek. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 21 maça çıkan Sinan, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Ayrılması  Gündemde  Olan  Sinan  A  Yeni  Sözleşme  Teklif  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER